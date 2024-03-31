|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %21.52
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %62.86
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %33.73
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %22.06
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %28.07
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %12.50
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %27.78
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %37.18
|MECBURE KARABALIK
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %29.51
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %12.55
|HASAN ELİŞ
|298
|%1.21
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %10.13
|AYŞE LEVZAN SÜZÜK
|99
|%0.43
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %25.00
|ŞABAN BADAK
|99
|%2.31
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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