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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:15
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.69
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%42.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.69 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.76
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %21.52
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %62.86
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %33.73
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %22.06
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %28.07
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %27.78
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %37.18
MECBURE KARABALIK 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %29.51
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %12.55
HASAN ELİŞ 298 %1.21 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %10.13
AYŞE LEVZAN SÜZÜK 99 %0.43 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %25.00
ŞABAN BADAK 99 %2.31 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı