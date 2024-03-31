|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
|MEHMET GALİP ATAŞ
|13
|%4.66
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %4.78
|DÜRDANE BULGAN
|313
|%3.76
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.54
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %6.16
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %3.44
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.37
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
|MEDENİ ANDOK
|26
|%1.01
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.88
|KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR
|808
|%3.39
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %13.12
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.76
|BİLGİN AKTAŞ
|23
|%0.89
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.53
|SENEM YILMAZ
|3
|%0.42
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %9.11
|SİDAR DUMAN ÖNER
|414
|%2.26
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %7.03
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.61
|MUSA KARADEMİR
|168
|%1.96
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %12.69
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %6.36
|0
|%0
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %4.52
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %3.85
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.08
|0
|%0
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.02
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.43
|ERCAN SAĞLAM
|117
|%2.25
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %13.14
|MUZAFFER BOZKURT
|769
|%4.11
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.97
|VEYSİ ESKİ
|27
|%1.35
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %3.64
|BURHAN DAMARLI
|274
|%3.33
|Detay
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %4.76
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %4.81
|BERİVAN DEMİR
|548
|%2.85
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %4.87
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %2.76
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %2.99
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
|0
|%0
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %30.53
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.37
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %5.20
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %4.60
|ERTAN HAMİTOĞLU
|668
|%8.24
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %4.11
|EROL TUNÇ
|808
|%7.04
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %4.79
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.49
|EDİP ALPATA
|101
|%1.91
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %3.04
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %14.78
|0
|%0
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