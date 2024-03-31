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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.42
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.98 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.37
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
MEHMET GALİP ATAŞ 13 %4.66 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %4.78
DÜRDANE BULGAN 313 %3.76 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.54
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %6.16
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %3.44
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.37
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
MEDENİ ANDOK 26 %1.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.88
KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR 808 %3.39 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %13.12
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.76
BİLGİN AKTAŞ 23 %0.89 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.53
SENEM YILMAZ 3 %0.42 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %9.11
SİDAR DUMAN ÖNER 414 %2.26 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %7.03
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.61
MUSA KARADEMİR 168 %1.96 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %12.69
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %6.36
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %4.52
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %3.85
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.08
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.02
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.43
ERCAN SAĞLAM 117 %2.25 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %13.14
MUZAFFER BOZKURT 769 %4.11 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.97
VEYSİ ESKİ 27 %1.35 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %3.64
BURHAN DAMARLI 274 %3.33 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %4.76
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %4.81
BERİVAN DEMİR 548 %2.85 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %4.87
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %2.76
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %2.99
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %30.53
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.37
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %5.20
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %4.60
ERTAN HAMİTOĞLU 668 %8.24 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %4.11
EROL TUNÇ 808 %7.04 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %4.79
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.49
EDİP ALPATA 101 %1.91 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %3.04
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %14.78
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı