|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYBÜN ASLAN
|1222
|%32.29
|Detay
|
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %85.66
|GÜLER YERBASAN
|35913
|%72.74
|Detay
|
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN DAYAN
|293
|%11.26
|Detay
|
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKAN KAYIR
|7909
|%71.27
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.42
|TURAN SALTAN
|15088
|%40.62
|Detay
|
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %97.96
|JİYAN ORMANLI
|27572
|%62.87
|Detay
|
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %85.19
|ALİ ÜREK
|1959
|%42.00
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|FERİT ARTUÇ
|56
|%21.79
|Detay
|
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %73.33
|LEZGİN KÖSEN
|605
|%23.31
|Detay
|
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
|Detay
|
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MEHMET SALİH ELTİMUR
|403
|%41.16
|Detay
|
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
|Detay
|
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
|Detay
|
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAT AKTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASKER GÜNDÜZ
|1689
|%35.84
|Detay
|
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ORAN
|0
|%0
|Detay
|
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRETTİN AKMAN
|577
|%57.41
|Detay
|
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay