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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.71
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.62 4
İL GENEL MECLİSİ
%56.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYBÜN ASLAN 1222 %32.29 Detay
CİZRE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.66
GÜLER YERBASAN 35913 %72.74 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN DAYAN 293 %11.26 Detay
İDİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKAN KAYIR 7909 %71.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.42
TURAN SALTAN 15088 %40.62 Detay
SİLOPİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.96
JİYAN ORMANLI 27572 %62.87 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %85.19
ALİ ÜREK 1959 %42.00 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
FERİT ARTUÇ 56 %21.79 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %73.33
LEZGİN KÖSEN 605 %23.31 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %83.33
MEHMET SALİH ELTİMUR 403 %41.16 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAT AKTAŞ 0 %0 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASKER GÜNDÜZ 1689 %35.84 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA ORAN 0 %0 Detay
SIRTKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN AKMAN 577 %57.41 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı