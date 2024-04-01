|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %93.11
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %96.67
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %97.20
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABUHA AKDAĞ
|2188
|%3.17
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|BEŞİR KATMIŞ
|2278
|%9.50
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %99.80
|MAHMUT AYDINCI
|1799
|%1.51
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %97.55
|MEDİHA YÜKSEL
|128
|%0.25
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
|258
|%1.07
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.30
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.76
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %90.48
|0
|%0
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