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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %93.11
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %96.67
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %97.20
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABUHA AKDAĞ 2188 %3.17 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
BEŞİR KATMIŞ 2278 %9.50 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %99.80
MAHMUT AYDINCI 1799 %1.51 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %97.55
MEDİHA YÜKSEL 128 %0.25 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU 258 %1.07 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.30
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.76
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %90.48
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı