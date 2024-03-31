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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.80
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %52.00
0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %47.70
SADİYE AKOĞLU 59 %0.30 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %39.13
0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı