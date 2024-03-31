|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %45.10
|0
|%0
|Detay
|
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %17.10
|TEKİN KIZILTAŞ
|204
|%1.20
|Detay
|
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %19.64
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %42.34
|0
|%0
|Detay
|
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %42.22
|ABDURRAHMAN TARI
|102
|%2.89
|Detay
|
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %23.71
|0
|%0
|Detay
|
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %54.13
|RAGIP ÖZCAN
|5
|%0.04
|Detay
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.90
|0
|%0
|Detay
|
KULA
Açılan Sandık Oranı %59.03
|0
|%0
|Detay
|
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %16.82
|CEVDET YILDIZ
|118
|%0.78
|Detay
|
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %4.08
|0
|%0
|Detay
|
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %48.05
|MUSTAFA YANAR
|863
|%5.05
|Detay
|
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %20.78
|0
|%0
|Detay
|
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
|Detay
|
SOMA
Açılan Sandık Oranı %26.19
|0
|%0
|Detay
|
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %29.88
|MAHMUT PALA
|304
|%1.09
|Detay
|
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %23.58
|0
|%0
|Detay