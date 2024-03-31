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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:20
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.71
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%43.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.30
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %45.10
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %17.10
TEKİN KIZILTAŞ 204 %1.20 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %19.64
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %42.34
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %42.22
ABDURRAHMAN TARI 102 %2.89 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %23.71
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %54.13
RAGIP ÖZCAN 5 %0.04 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.90
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %59.03
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %16.82
CEVDET YILDIZ 118 %0.78 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %4.08
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %48.05
MUSTAFA YANAR 863 %5.05 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %20.78
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %26.19
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %29.88
MAHMUT PALA 304 %1.09 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %23.58
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı