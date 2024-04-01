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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:01
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.61
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.73
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.41 2
İL GENEL MECLİSİ
%41.81
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEFİK GÜNEL 715 %21.53 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN OKTAYI 2125 %39.84 Detay
KURTALAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA BİNGÖL 9522 %53.09 Detay
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.40
SOFYA ALAĞAŞ 35119 %49.41 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SONĞUR 161 %4.26 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM YILDIZ 198 %17.66 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NEDİM YÜKSEKBAĞ 0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRİ ŞAHBUDAK 261 %31.67 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALAADDİN AYDIN 0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHAKİM SEVGİLİ 997 %29.35 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
ENES CENGİZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı