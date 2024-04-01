|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEFİK GÜNEL
|715
|%21.53
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN OKTAYI
|2125
|%39.84
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA BİNGÖL
|9522
|%53.09
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.40
|SOFYA ALAĞAŞ
|35119
|%49.41
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SONĞUR
|161
|%4.26
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM YILDIZ
|198
|%17.66
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NEDİM YÜKSEKBAĞ
|0
|%0
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRİ ŞAHBUDAK
|261
|%31.67
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GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAADDİN AYDIN
|0
|%0
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KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHAKİM SEVGİLİ
|997
|%29.35
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VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES CENGİZ
|0
|%0
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