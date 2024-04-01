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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:01
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.61
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.73
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.68
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERFİN TUNÇ 486 %0.74 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %99.69
0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
ERKAN ŞİK 8300 %7.18 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AVCİ 7129 %26.72 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.54
0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.51
HASAN NAS 1125 %1.17 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %97.24
GENCER DEMİRKAYA 1951 %0.95 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ TUNÇ 132 %0.40 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ERGİN 1863 %2.39 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERACETTİN BAŞBOĞA 5278 %5.63 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı