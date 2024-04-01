|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERFİN TUNÇ
|486
|%0.74
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %99.69
|0
|%0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
|ERKAN ŞİK
|8300
|%7.18
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AVCİ
|7129
|%26.72
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.54
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.51
|HASAN NAS
|1125
|%1.17
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %97.24
|GENCER DEMİRKAYA
|1951
|%0.95
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ TUNÇ
|132
|%0.40
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ERGİN
|1863
|%2.39
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERACETTİN BAŞBOĞA
|5278
|%5.63
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