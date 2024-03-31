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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:20
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.71
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%43.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%14.47
Ardahan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇILDIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DAMAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖLE
Açılan Sandık Oranı %7.14
SERKAN YILMAZ 8 %3.70 Detay
HANAK
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.00
0 %0 Detay
POSOF
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖPRÜLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı