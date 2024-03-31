|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %1.90
|0
|%0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %9.24
|0
|%0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %12.28
|CİHAN KARABEY
|157
|%5.28
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %17.79
|SILA ÖZTÜRK
|66
|%0.85
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %10.26
|0
|%0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %11.39
|0
|%0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %9.79
|AZAT AYNA
|13
|%0.27
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %8.57
|0
|%0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %14.61
|ŞAKİR ÇELİK
|16
|%0.28
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %25.00
|0
|%0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %21.52
|0
|%0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %19.54
|0
|%0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %14.41
|ÜMİT BAŞ
|14
|%0.42
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %5.20
|FELEK ZIRIĞ
|24
|%0.60
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %6.67
|0
|%0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %32.14
|0
|%0
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