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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 60
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %1.90
0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %9.24
0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %12.28
CİHAN KARABEY 157 %5.28 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %17.79
SILA ÖZTÜRK 66 %0.85 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %10.26
0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %11.39
0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %9.79
AZAT AYNA 13 %0.27 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %8.57
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %14.61
ŞAKİR ÇELİK 16 %0.28 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %21.52
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %19.54
0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %14.41
ÜMİT BAŞ 14 %0.42 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %5.20
FELEK ZIRIĞ 24 %0.60 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %6.67
0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %32.14
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı