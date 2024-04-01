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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.68 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.14
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT KUTLUAY 488 %1.33 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLARA EBİK 424 %2.12 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN KANŞIRAY 150 %3.64 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN AYTAÇ 1311 %1.68 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH İŞÇİ 359 %1.73 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı