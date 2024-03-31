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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.78
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.08 3
İL GENEL MECLİSİ
%6.15
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %55.45
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %52.57
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %63.79
NİHAT YUCA 90 %2.09 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %61.21
GÜRSEL EREN 1458 %28.54 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %68.75
ŞAHABETTİN GÜLDÜR 203 %1.81 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %71.31
0 %0 Detay
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %40.68
KAZİM ERHAN 1864 %57.00 Detay
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.20
BAHAR GÖKSU 4461 %52.67 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.26
MEHMETRAŞİT TATLİ 113 %2.68 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %62.40
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %57.45
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %48.94
İSMAİL KAYA 1534 %4.24 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %41.05
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %84.44
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %49.44
0 %0 Detay
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %36.36
ABDURRAHMAN SEVER 1724 %50.44 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %65.82
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %75.86
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %55.81
MEVLÜT EFE 669 %1.62 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı