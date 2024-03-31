|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %55.45
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %52.57
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %63.79
|NİHAT YUCA
|90
|%2.09
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %61.21
|GÜRSEL EREN
|1458
|%28.54
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %68.75
|ŞAHABETTİN GÜLDÜR
|203
|%1.81
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %71.31
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %40.68
|KAZİM ERHAN
|1864
|%57.00
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %80.20
|BAHAR GÖKSU
|4461
|%52.67
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.26
|MEHMETRAŞİT TATLİ
|113
|%2.68
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %62.40
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %57.45
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %48.94
|İSMAİL KAYA
|1534
|%4.24
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %41.05
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %84.44
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %49.44
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %36.36
|ABDURRAHMAN SEVER
|1724
|%50.44
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %65.82
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %75.86
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %55.81
|MEVLÜT EFE
|669
|%1.62
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