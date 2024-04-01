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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%51.07 4
İL GENEL MECLİSİ
%46.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN DOĞAN 4079 %57.43 Detay
DOĞUBAYAZIT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ALKAN 15814 %57.99 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MENDERES YILDIZ 563 %12.54 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET ADIGÜZEL 37 %2.18 Detay
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAZAL ARAS 25374 %51.07 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ROJBİN KARTAL MANZAK 3897 %17.79 Detay
TAŞLIÇAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMETALİ BUDAK 1918 %55.24 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT TATAŞ 346 %9.97 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı