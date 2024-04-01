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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP NUR AKKUŞ DAĞ 4 %0.12 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REZAN KAYRAN AY 10 %0.10 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT SERHAN 24 %0.17 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENSAR TOPAL 3 %0.10 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZDEN ÜNAL 5 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı