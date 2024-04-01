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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.71
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TELLİ YARDIMCI 9124 %8.75 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYCAN DEMİR 6291 %4.02 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYLA EROĞLU 1599 %3.89 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ TÜRKMENOĞLU 1080 %5.89 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.66
NESİP GÜNEŞ 1168 %0.93 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı