|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|GÜL EKİCİ
|1925
|%3.30
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇELİK
|1246
|%2.71
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
|ROJDA TANMAN
|637
|%2.51
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PERVİN POLAT
|6358
|%3.72
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|ROJBİN TUFAN
|214
|%0.37
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.26
|SAKİ GÖK
|8470
|%3.29
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
|HURŞİ ATAMAN
|13027
|%5.00
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|ABDULLAH DOKCU
|1188
|%4.15
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.52
|AHMET ŞANCİ
|2656
|%2.21
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
|SİNAN ÖZER
|738
|%2.49
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜL TURUNÇOĞLU
|511
|%2.50
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|İSMAİL BAŞÇI
|3274
|%4.13
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM AYDINALP
|289
|%1.29
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|OZAN HASAN YILDIRIM
|14976
|%5.55
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL BARKA
|70
|%0.80
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
|OYA KIZILKAYA ZEYREK
|2389
|%1.13
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
|ELBİRAN YAŞAR
|1110
|%1.56
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR TURAN
|151
|%0.80
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
|0
|%0
|Detay
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
|FARAŞİN GÜMÜŞ
|8984
|%6.11
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
|HANDE AYDOĞDU
|1825
|%2.74
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
|FUAT ŞENGÜL
|7606
|%6.73
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|HASAN DİKİCİ
|1515
|%4.03
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
|MEHMET NEZİR KABAK
|339
|%0.44
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|CANAN KILIÇ
|918
|%2.73
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
|AYŞE ÖZDAMAR
|671
|%3.14
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
|SEDAT TURAN
|726
|%1.44
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
|ADEM AYDIN
|7560
|%6.42
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URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
|SAİM SERİN
|697
|%1.74
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