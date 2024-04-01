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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
GÜL EKİCİ 1925 %3.30 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÇELİK 1246 %2.71 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
ROJDA TANMAN 637 %2.51 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
PERVİN POLAT 6358 %3.72 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
ROJBİN TUFAN 214 %0.37 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.26
SAKİ GÖK 8470 %3.29 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
HURŞİ ATAMAN 13027 %5.00 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
ABDULLAH DOKCU 1188 %4.15 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.52
AHMET ŞANCİ 2656 %2.21 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
SİNAN ÖZER 738 %2.49 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜL TURUNÇOĞLU 511 %2.50 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
İSMAİL BAŞÇI 3274 %4.13 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM AYDINALP 289 %1.29 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
OZAN HASAN YILDIRIM 14976 %5.55 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL BARKA 70 %0.80 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
OYA KIZILKAYA ZEYREK 2389 %1.13 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
ELBİRAN YAŞAR 1110 %1.56 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR TURAN 151 %0.80 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
FARAŞİN GÜMÜŞ 8984 %6.11 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
HANDE AYDOĞDU 1825 %2.74 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
FUAT ŞENGÜL 7606 %6.73 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
HASAN DİKİCİ 1515 %4.03 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
MEHMET NEZİR KABAK 339 %0.44 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
CANAN KILIÇ 918 %2.73 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
AYŞE ÖZDAMAR 671 %3.14 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
SEDAT TURAN 726 %1.44 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
ADEM AYDIN 7560 %6.42 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
SAİM SERİN 697 %1.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı