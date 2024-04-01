|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİFAT DAĞDELEN
|580
|%3.24
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
|MEHMET GÜLLÜ AYDIN
|323
|%0.96
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLAN COŞKUN
|18
|%0.28
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GÜLER
|1706
|%2.29
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM DENİZHAN
|91
|%0.47
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ MELET
|91
|%0.45
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP KOCA
|19695
|%5.18
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.85
|KEMAL İLİK
|20404
|%6.07
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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