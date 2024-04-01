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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.28
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİFAT DAĞDELEN 580 %3.24 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
MEHMET GÜLLÜ AYDIN 323 %0.96 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLAN COŞKUN 18 %0.28 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÜLER 1706 %2.29 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLÜM DENİZHAN 91 %0.47 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ MELET 91 %0.45 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP KOCA 19695 %5.18 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.85
KEMAL İLİK 20404 %6.07 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı