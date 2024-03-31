60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 62
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.37
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %3.26
HOŞYAR SARIYILDIZ 1052 %20.75 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %3.74
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %28.12
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %51.35
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %2.68
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %40.62
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %14.64
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %4.04
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %19.03
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %4.20
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %2.60
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.74
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı