|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %3.26
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|1052
|%20.75
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %3.74
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %28.12
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %51.35
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %2.68
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %40.62
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %14.64
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %4.04
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %19.03
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %4.20
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %2.60
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.74
|0
|%0
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