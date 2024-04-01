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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.60 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.63
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL GÖK 5912 %6.62 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CAN ÇELİK 3439 %1.66 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEJDİ ORAL 300 %1.97 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAKIŞ 48091 %12.63 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KOCAMAN 15531 %8.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı