60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.42 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.42
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİZAMETTİN ÖZDEN 4588 %8.86 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZNUR KIZILAY 5750 %3.38 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜVEN ÇELİK 1648 %5.96 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABAHATTİN BOR 1852 %2.62 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BESRİYE TEKGÜR 2822 %3.03 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ TAŞ 679 %5.30 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı