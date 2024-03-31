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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:20
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.91
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%59.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.54 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.49
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %68.53
YASİN TAŞKIN 60 %0.20 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %50.47
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %48.28
ADNAN KORKMAZ 14 %0.21 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %39.12
ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU 680 %1.72 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %37.50
ELMAST TOLMAÇ 18 %0.76 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %61.73
DİLAN ÇETİN 150 %0.43 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %73.15
BERFİN HASBAY 107 %0.53 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %74.29
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %47.59
ADİLE ERKAN 352 %0.35 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %69.95
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %51.70
FIRAT DUYMAK 64 %0.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı