|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %68.53
|YASİN TAŞKIN
|60
|%0.20
|Detay
|
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %50.47
|0
|%0
|Detay
|
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %48.28
|ADNAN KORKMAZ
|14
|%0.21
|Detay
|
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %39.12
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|680
|%1.72
|Detay
|
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|ELMAST TOLMAÇ
|18
|%0.76
|Detay
|
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %61.73
|DİLAN ÇETİN
|150
|%0.43
|Detay
|
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %73.15
|BERFİN HASBAY
|107
|%0.53
|Detay
|
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %74.29
|0
|%0
|Detay
|
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %47.59
|ADİLE ERKAN
|352
|%0.35
|Detay
|
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %69.95
|0
|%0
|Detay
|
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %51.70
|FIRAT DUYMAK
|64
|%0.31
|Detay