60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.85 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.80
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEÇKİN SÜSLÜ 830 %1.84 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASUMAN BAL 660 %1.66 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARİKA ŞİŞMANLAR 2515 %2.52 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHİM YILDIRIM 406 %3.68 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı