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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.80
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %10.26
0 %0 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %69.23
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %53.75
ABDULKERİM ZIRIĞ 5 %0.05 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %79.17
0 %0 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı