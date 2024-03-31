|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %78.87
|AHMET ÖZDAKAK
|11
|%0.09
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %75.86
|0
|%0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %61.54
|0
|%0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %90.00
|0
|%0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %84.21
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %72.00
|NURETTİN AYDIN
|68
|%0.18
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %45.83
|METİN GÖK
|9
|%0.22
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