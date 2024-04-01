|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT YILDIRIM
|116
|%0.48
|Detay
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ADİL BAŞKARA
|2289
|%1.09
|Detay
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH BERKAY ULUÇAY
|55
|%0.50
|Detay
|
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURHAYAT ÖZKAN
|56
|%0.18
|Detay
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEKKE KOÇ
|6
|%0.06
|Detay
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKAN DEMİR
|5654
|%1.01
|Detay
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN
|222
|%0.41
|Detay
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKİN AKBAY
|601
|%2.08
|Detay
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İKRAM BEDİR
|2456
|%0.68
|Detay
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KIYAK
|5
|%0.23
|Detay
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT GÖKSU
|459
|%0.52
|Detay
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN KARAMAN
|3
|%0.05
|Detay
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT BAŞARAN
|636
|%3.28
|Detay
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ANIL SABAHATTİN KARLI
|92
|%0.26
|Detay
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİR
|7
|%0.08
|Detay
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK YILDIZ
|4243
|%0.83
|Detay
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP TAN PARLAK
|6
|%0.03
|Detay
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF KAYA
|4251
|%1.13
|Detay
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KORHAN ÖZKIVANÇ
|5
|%0.03
|Detay
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN YALÇINKAYA
|299
|%0.34
|Detay
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERBEK
|167
|%0.86
|Detay
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVROZ BULAK
|3568
|%1.18
|Detay
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay