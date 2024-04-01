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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:01
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.61
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.73
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %98.68
0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
SEVDA ÜNGÖR 124 %0.15 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %99.57
METİN BAYHAR 94 %0.18 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU 66 %0.08 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.93
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %97.27
AHMET ŞAKAR 221 %0.13 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.07
0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı