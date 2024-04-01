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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.56
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ KAPLAN 31 %0.57 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ GEZ 29 %0.53 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGİN PEKER 358 %1.58 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN KESİCİ 117 %1.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ TOPBAŞLI 1802 %3.08 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ÖZMEN 2 %0.11 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
MÜLAZIM ÖZDEMİR 14 %0.56 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
SADETTİN GÖNENÇ 55 %1.21 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
NEDİM ORUÇ 1 %0.37 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
MURAT GÜLERYÜZ 20 %1.41 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
ŞÜKRÜLLAH ARTAN 39 %1.04 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
FERDİ DOĞAN 20 %0.85 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
SADRETTİN ORUÇ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
BARAN KIRTAY 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı