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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GEZİCİ 105 %0.15 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELTEM ASLAN 60 %0.23 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ARYİNDOĞAN 35 %0.14 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı