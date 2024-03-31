|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ADEM OYMAN
|247
|%29.23
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %76.47
|MEHMET ALKAN
|2519
|%33.21
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %23.08
|KENAN KARAHANCI
|2450
|%24.38
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.06
|HÜSEYİN ALTUN
|476
|%6.88
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %61.54
|ASKER KÖSE
|10
|%0.50
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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