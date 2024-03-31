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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 62
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%24.38 2
İL GENEL MECLİSİ
%26.64
Kars Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİGOR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
ADEM OYMAN 247 %29.23 Detay
KAĞIZMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.47
MEHMET ALKAN 2519 %33.21 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %23.08
KENAN KARAHANCI 2450 %24.38 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.06
HÜSEYİN ALTUN 476 %6.88 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %61.54
ASKER KÖSE 10 %0.50 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNÜ ANCİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı