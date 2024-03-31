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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.80
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %53.06
0 %0 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %86.75
0 %0 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %65.00
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %40.28
0 %0 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %77.27
0 %0 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %56.38
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.55
CEYLAN TURĞUT 66 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %56.25
0 %0 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
0 %0 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı