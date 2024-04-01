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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %89.33
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.00
MİZGİN ÖZKURT AKSU 197 %0.39 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı