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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİDE DORAK 84 %0.08 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT POLAT 23 %0.14 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı