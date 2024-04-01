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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:25
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%85.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%20.13 6
İL GENEL MECLİSİ
%22.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %90.87
0 %0 Detay
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %59.15
MEHMET BEGİT 11644 %52.75 Detay
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.33
AYGÜL KAPIKAYALI 9283 %37.56 Detay
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %52.27
UĞUR KAHRAMAN 10534 %53.98 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AKBAŞ 18125 %12.44 Detay
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.51
MEHMET KARAYILAN 6094 %40.62 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %94.13
SUPHİ YİLANCI 22271 %15.58 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %65.64
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %64.52
SERHAN PAYDAŞ 3310 %29.58 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %99.64
RIDVAN YAVUZ 20295 %17.45 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %91.43
ALİ DUSAK 16297 %15.82 Detay
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.48
AYTEN KAYA 20657 %58.87 Detay
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.51
SERHAT DİCLE İNAN 33950 %55.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı