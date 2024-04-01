|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %90.87
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %59.15
|MEHMET BEGİT
|11644
|%52.75
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %99.33
|AYGÜL KAPIKAYALI
|9283
|%37.56
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %52.27
|UĞUR KAHRAMAN
|10534
|%53.98
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AKBAŞ
|18125
|%12.44
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %80.51
|MEHMET KARAYILAN
|6094
|%40.62
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %94.13
|SUPHİ YİLANCI
|22271
|%15.58
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %65.64
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %64.52
|SERHAN PAYDAŞ
|3310
|%29.58
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %99.64
|RIDVAN YAVUZ
|20295
|%17.45
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %91.43
|ALİ DUSAK
|16297
|%15.82
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %85.48
|AYTEN KAYA
|20657
|%58.87
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.51
|SERHAT DİCLE İNAN
|33950
|%55.18
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