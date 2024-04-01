60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.56 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.43
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %76.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUZGAR ÇETİN 33 %0.68 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT NİHAT KARAATLI 2 %0.09 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %93.24
FERİT DİLMAN 1569 %0.69 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %75.52
ELİF ASLAN 935 %0.56 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı