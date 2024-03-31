|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MEHMET ALİ AMAK
|17005
|%45.50
|Detay
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %62.50
|ASYA GEZER
|3675
|%49.70
|Detay
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %51.33
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|7696
|%60.04
|Detay
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %56.60
|ZEYNİ İPEK
|39891
|%66.91
|Detay
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %63.92
|KUDRET UÇUK
|5106
|%48.71
|Detay
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %54.29
|HİKMET DUMAN
|6526
|%25.02
|Detay
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %38.06
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|12901
|%74.13
|Detay
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %35.00
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|485
|%27.03
|Detay
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %23.29
|HATİCE ÖNCÜ
|612
|%33.35
|Detay
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %91.18
|SAMİ İLDEM
|1387
|%24.10
|Detay