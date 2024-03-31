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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.80
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%56.59 6
İL GENEL MECLİSİ
%53.39
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET ALİ AMAK 17005 %45.50 Detay
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.50
ASYA GEZER 3675 %49.70 Detay
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %51.33
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 7696 %60.04 Detay
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %56.60
ZEYNİ İPEK 39891 %66.91 Detay
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %63.92
KUDRET UÇUK 5106 %48.71 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %54.29
HİKMET DUMAN 6526 %25.02 Detay
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %38.06
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 12901 %74.13 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %35.00
NECLA FİGAN ALTINDAĞ 485 %27.03 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %23.29
HATİCE ÖNCÜ 612 %33.35 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %91.18
SAMİ İLDEM 1387 %24.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı