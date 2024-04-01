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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
YAKUP AKYOL 75 %0.12 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %98.68
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı