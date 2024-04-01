|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|1854
|%42.65
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZIM BOZKURT
|19
|%1.35
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAFİ YAKUT
|482
|%42.96
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN ARAÇ
|35
|%1.87
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMBİYA CAN
|287
|%12.57
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
|387
|%8.51
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ULUSOY
|19064
|%19.15
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BİLDİK
|585
|%46.43
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TÜRKYILMAZ
|5921
|%36.48
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN ÇAĞLAR
|1193
|%59.77
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOYUNCU
|24
|%1.08
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