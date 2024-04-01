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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.54
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.33
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.08
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %97.26
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %93.66
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.75
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.56
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.11
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.24
SERKAN TOPER 11208 %11.67 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.76
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.13
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %95.78
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %89.83
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %98.46
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %86.73
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %87.84
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %93.93
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.03
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.82
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %82.36
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %94.38
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %96.27
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %93.93
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.22
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %86.43
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
VOLKAN YILMAZ 39830 %39.74 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.09
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %94.71
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.59
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %94.55
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.33
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %91.22
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı