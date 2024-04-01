|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.33
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.08
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %97.26
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %93.66
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.75
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.56
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.11
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.24
|SERKAN TOPER
|11208
|%11.67
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.76
|0
|%0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.13
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %95.78
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.98
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %89.83
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %98.46
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %86.73
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %87.84
|0
|%0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %93.93
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.03
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.82
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %82.36
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %94.38
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %96.27
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %93.93
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.33
|0
|%0
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.22
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %86.43
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
|VOLKAN YILMAZ
|39830
|%39.74
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.09
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %94.71
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.59
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %94.55
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.33
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %91.22
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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