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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 112
  • Kazandığı Belde Sayısı 32
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%50.20 2
İL GENEL MECLİSİ
%35.83
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYRANCI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL BÜYÜKKARCI 598 %37.12 Detay
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRANİ BULUT 512 %44.79 Detay
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %40.00
SOYDAN EVCİ 418 %18.03 Detay
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH NECAT GÜVEN 619 %31.17 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %52.67
SAVAŞ KALAYCI 23387 %50.20 Detay
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %76.47
MEHMET İLGÜN 647 %22.94 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY EKİN 0 %0 Detay
GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.00
HASAN TURĞUT 18 %1.53 Detay
GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ARI 0 %0 Detay
KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ACAR 0 %0 Detay
SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜL 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı