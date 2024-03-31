|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|598
|%37.12
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRANİ BULUT
|512
|%44.79
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %40.00
|SOYDAN EVCİ
|418
|%18.03
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURULLAH NECAT GÜVEN
|619
|%31.17
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %52.67
|SAVAŞ KALAYCI
|23387
|%50.20
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %76.47
|MEHMET İLGÜN
|647
|%22.94
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY EKİN
|0
|%0
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.00
|HASAN TURĞUT
|18
|%1.53
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARI
|0
|%0
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ACAR
|0
|%0
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜL
|0
|%0
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