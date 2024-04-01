|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT KİRAZCI
|971
|%46.33
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|
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SITKI ERAT
|7134
|%30.59
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|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GABİL DEMİR
|747
|%27.73
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|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TEKİN
|1020
|%31.87
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ DOĞAN
|15121
|%19.02
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|
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AKTÜRK
|98
|%2.48
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN ŞEVENK
|419
|%25.10
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|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER ERYILMAZ
|304
|%14.21
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|
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|KASIM POLAT
|77
|%5.47
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|
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KARAKUZU
|7
|%0.44
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|BÜLENT GÖZÜPEK
|48
|%20.51
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|İMDAT BİNİCİ
|58
|%9.59
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|
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HALİSDEMİR
|1133
|%59.26
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|
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|HÜSEYİN UZEL
|423
|%48.68
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|
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
|İSA ÇINAR
|44
|%1.97
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|
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|ALİ VURAL
|9
|%1.17
|Detay
|
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN AKTAŞ
|135
|%4.70
|Detay
|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM EREN
|1024
|%45.61
|Detay
|
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP DOĞMUŞ
|1124
|%57.17
|Detay
|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT SALİK
|1188
|%56.14
|Detay
|
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|İMDAT DAYSAL
|245
|%25.15
|Detay
|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BIYIK
|0
|%0
|Detay
|
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|SAMİ YORGUN
|1291
|%42.23
|Detay
|
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DEMİRBAŞ
|517
|%18.46
|Detay
|
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN ERCAN
|904
|%43.19
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|
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ERDİÇ
|782
|%35.26
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|
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜNAYDIN
|1550
|%57.26
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN TUNCAY
|170
|%5.09
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ÖMER KILIÇASLAN
|527
|%54.84
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