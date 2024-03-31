|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.80
|0
|%0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %37.97
|0
|%0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %83.87
|0
|%0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %58.82
|MAHMUT AYPARÇASI
|657
|%14.29
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %43.90
|0
|%0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %63.64
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %55.76
|0
|%0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %91.76
|0
|%0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %67.86
|MEDET SİPAHİ
|2407
|%54.84
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.00
|0
|%0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %47.27
|OSMAN KAYGI
|1552
|%39.52
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.11
|0
|%0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %75.64
|0
|%0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %84.34
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %93.10
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %93.59
|0
|%0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %54.85
|0
|%0
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