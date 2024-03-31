60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%2.09
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.80
0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %37.97
0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %83.87
0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %58.82
MAHMUT AYPARÇASI 657 %14.29 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %43.90
0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %55.76
0 %0 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %91.76
0 %0 Detay
GÜLYALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %67.86
MEDET SİPAHİ 2407 %54.84 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.00
0 %0 Detay
İKİZCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %47.27
OSMAN KAYGI 1552 %39.52 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.11
0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %75.64
0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %84.34
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %93.10
0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %93.59
0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %54.85
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı