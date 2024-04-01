|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EROĞLU
|2434
|%66.27
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|
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|3360
|%35.70
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GEMİCİ
|630
|%8.88
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|
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN ÇİFTCİ
|4808
|%61.14
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|
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUSİ KURT
|10
|%0.33
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELALETTİN GÜVEN
|1197
|%24.88
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.20
|ADNAN DOĞU
|3952
|%6.23
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZ
|5134
|%35.23
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİR
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜBEYİR KALAY
|829
|%59.51
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GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL GÜZEL
|721
|%40.76
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ÖMER EREN
|546
|%59.67
|Detay
|
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÖROĞLU
|0
|%0
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER YILDIRIM
|0
|%0
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|
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİDUN BAĞCI
|1001
|%57.36
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
|HARUN ÇEKİÇ
|453
|%47.38
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİKE UÇAR
|0
|%0
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|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ İHSAN ÖZENDİ
|0
|%0
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|
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT TÜRKKAN
|0
|%0
|Detay
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KALKAN
|0
|%0
|Detay
|
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN SELVİ
|0
|%0
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÇAMCI
|0
|%0
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|
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHANETTİN KARAKETİR
|0
|%0
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