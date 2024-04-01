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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 121
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.23 7
İL GENEL MECLİSİ
%23.89
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EROĞLU 2434 %66.27 Detay
AVANOS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KENAN SARITAŞ 3360 %35.70 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GEMİCİ 630 %8.88 Detay
GÜLŞEHİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ÇİFTCİ 4808 %61.14 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUSİ KURT 10 %0.33 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALETTİN GÜVEN 1197 %24.88 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.20
ADNAN DOĞU 3952 %6.23 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZ 5134 %35.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DEMİR 0 %0 Detay
ÇAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜBEYİR KALAY 829 %59.51 Detay
GÖRE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL GÜZEL 721 %40.76 Detay
GÖREME Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
ÖMER EREN 546 %59.67 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KÖROĞLU 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER YILDIRIM 0 %0 Detay
KAVAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİDUN BAĞCI 1001 %57.36 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
HARUN ÇEKİÇ 453 %47.38 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
MELİKE UÇAR 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ İHSAN ÖZENDİ 0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT TÜRKKAN 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KALKAN 0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN SELVİ 0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ÇAMCI 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BURHANETTİN KARAKETİR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı