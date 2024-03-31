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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 111
  • Kazandığı Belde Sayısı 33
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%7.88
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %55.10
İSMAİL ÖZTÜRK 399 %6.21 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %86.75
SEMİH AYDIN 188 %1.06 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %66.67
EROL KAPTAN 194 %2.01 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %42.01
İLKAY ÖZDEMİR 584 %1.99 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %77.27
ATAKAN ÇİÇEK 65 %1.38 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %30.00
SERDAR YARALI 173 %4.10 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %59.57
MUHAMMET ÖZDEMİR 798 %6.20 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %87.39
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN AYDEMİR 0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %44.44
HÜSEYİN HASEKİ 1 %0.22 Detay
ÇATALAĞZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.44
YAVUZ PALABAŞ 754 %43.58 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %5.88
RECEP DIRMANDI 10 %3.27 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
ÜMİT UZUN 432 %36.06 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %56.25
LEVENT TÜYLÜ 25 %1.29 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL GÜNEŞ 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %22.22
ŞÜKRÜ ÖZCAN 7 %0.63 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖZENÇ 0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
ORHAN GÖKSAL 29 %6.18 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
DURSUN TOSYALI 83 %17.22 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
İBRAHİM DOĞAN 8 %0.51 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
CANER BAYDAR 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %85.71
KENAN ERMİŞ 19 %1.42 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
TACETTİN ALDIRMAZ 222 %42.53 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %85.71
FATİH KARARMIŞ 428 %16.54 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %66.67
ERSİN AKSOY 535 %27.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı