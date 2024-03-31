|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %55.10
|İSMAİL ÖZTÜRK
|399
|%6.21
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %86.75
|SEMİH AYDIN
|188
|%1.06
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %66.67
|EROL KAPTAN
|194
|%2.01
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %42.01
|İLKAY ÖZDEMİR
|584
|%1.99
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|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %77.27
|ATAKAN ÇİÇEK
|65
|%1.38
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|SERDAR YARALI
|173
|%4.10
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %59.57
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|798
|%6.20
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %87.39
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AYDEMİR
|0
|%0
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|
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %44.44
|HÜSEYİN HASEKİ
|1
|%0.22
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|YAVUZ PALABAŞ
|754
|%43.58
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %5.88
|RECEP DIRMANDI
|10
|%3.27
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ÜMİT UZUN
|432
|%36.06
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %56.25
|LEVENT TÜYLÜ
|25
|%1.29
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|
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL GÜNEŞ
|0
|%0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %22.22
|ŞÜKRÜ ÖZCAN
|7
|%0.63
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZENÇ
|0
|%0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
|ORHAN GÖKSAL
|29
|%6.18
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|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|DURSUN TOSYALI
|83
|%17.22
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|İBRAHİM DOĞAN
|8
|%0.51
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER BAYDAR
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %85.71
|KENAN ERMİŞ
|19
|%1.42
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|TACETTİN ALDIRMAZ
|222
|%42.53
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %85.71
|FATİH KARARMIŞ
|428
|%16.54
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ERSİN AKSOY
|535
|%27.25
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