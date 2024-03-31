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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 111
  • Kazandığı Belde Sayısı 33
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.57 8
İL GENEL MECLİSİ
%25.26
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
OKTAY EFE 328 %56.16 Detay
İLİÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %69.23
MEHMET ELÇİ 1248 %54.07 Detay
KEMAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET BAYRAM 530 %47.24 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAMAN 444 %45.03 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %49.07
BEKİR AKSUN 15230 %43.57 Detay
OTLUKBELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
YUSUF TEKTAŞ 309 %55.88 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
TERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET YILMAZ 509 %42.28 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %37.50
LÜTFİ YAKUT 914 %48.31 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
SAİT DURGUN 274 %46.13 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
RESUL KILIÇ 0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
BÜNYAMİ ADİL ERDEM 5 %13.89 Detay
MERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %40.00
BAYRAM BİLİCİ 222 %60.66 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
AYKUT ARTUÇ 2 %0.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı