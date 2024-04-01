|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|54158
|%26.15
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ŞENER
|3468
|%29.54
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AYDIN KANGUR
|5325
|%31.21
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ŞİMŞEK
|6975
|%44.76
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECİP TOPUZ
|6576
|%43.20
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ATLI
|21767
|%28.06
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AVAN
|5080
|%38.41
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT CENGİZ
|1958
|%22.43
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL ULUDAĞ
|44357
|%40.48
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN KÜTÜKOĞLU
|4352
|%34.79
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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