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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 4
İL GENEL MECLİSİ
%12.95
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİRDEVS CİNGÖZLER 54158 %26.15 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ŞENER 3468 %29.54 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AYDIN KANGUR 5325 %31.21 Detay
KARAİSALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ŞİMŞEK 6975 %44.76 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECİP TOPUZ 6576 %43.20 Detay
KOZAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ATLI 21767 %28.06 Detay
POZANTI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AVAN 5080 %38.41 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT CENGİZ 1958 %22.43 Detay
SARIÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ULUDAĞ 44357 %40.48 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN KÜTÜKOĞLU 4352 %34.79 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı