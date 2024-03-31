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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.97 3
İL GENEL MECLİSİ
%20.83
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %23.55
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %14.97
HİDAYET KILINÇ 2088 %35.75 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.78
MUSTAFA ÇETİNKAYA 5395 %38.15 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
ALİ RIZA GENÇ 2093 %47.15 Detay
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %23.86
MUSTAFA KARA 9097 %42.57 Detay
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.83
FATİH ÖNGE 4315 %34.30 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %44.14
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %14.65
VOLKAN ŞEKER 1605 %32.02 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %50.76
SADIK ALTUNOK 14797 %35.44 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %20.27
MAHMUT TAT 13217 %36.33 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %22.87
ALİ ÖZ 14648 %38.14 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %23.01
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı