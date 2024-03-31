|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %23.55
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %14.97
|HİDAYET KILINÇ
|2088
|%35.75
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|5395
|%38.15
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|ALİ RIZA GENÇ
|2093
|%47.15
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %23.86
|MUSTAFA KARA
|9097
|%42.57
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %70.83
|FATİH ÖNGE
|4315
|%34.30
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %44.14
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %14.65
|VOLKAN ŞEKER
|1605
|%32.02
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %50.76
|SADIK ALTUNOK
|14797
|%35.44
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %20.27
|MAHMUT TAT
|13217
|%36.33
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %22.87
|ALİ ÖZ
|14648
|%38.14
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %23.01
|0
|%0
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