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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 121
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %86.00
0 %0 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %99.83
0 %0 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %93.66
0 %0 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı