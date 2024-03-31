|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %42.55
|NEZİH YALÇIN
|2433
|%52.29
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|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|325
|%42.48
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %34.78
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|152
|%4.59
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ERTAN EROĞLU
|133
|%46.50
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|AHMET KAYGISIZ
|385
|%45.45
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR İNCE
|0
|%0
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|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %76.92
|HASAN SEDAT AKSU
|239
|%10.70
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %76.06
|ÖMER AÇIKEL
|10214
|%30.32
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|AHMET KÖROĞLU
|1272
|%54.01
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %77.08
|ALPASLAN ERBEK
|2746
|%37.32
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %18.52
|MÜJDAT KARACA
|283
|%32.60
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %66.95
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|10546
|%54.68
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA SARIASLAN
|0
|%0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.83
|OĞUZHAN OĞUZ
|3907
|%26.46
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ADEM ERTUĞRUL
|70
|%18.62
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BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ÖZGÜL BOYRAZ
|5
|%0.98
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BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İMDAT CEYLAN
|0
|%0
|Detay
|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET KAÇIRAL
|20
|%5.48
|Detay
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ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|AHMET SUNGUR
|220
|%45.64
|Detay
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DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL KARABULUT
|0
|%0
|Detay
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ULVİ AKDEMİR
|530
|%74.86
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EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|SİNAN YANAR
|834
|%58.53
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GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|DURAN AKIN
|210
|%25.39
|Detay
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HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RECAYİ ŞENYÜZ
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %20.00
|TALHA MURAT
|76
|%40.64
|Detay
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN KARACA
|0
|%0
|Detay
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AYDINSOY
|0
|%0
|Detay
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF MERT
|0
|%0
|Detay
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR SEVİM
|0
|%0
|Detay
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇADIRARDIÇ
|0
|%0
|Detay
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA PARLAK
|0
|%0
|Detay
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|HİDAYET KARABULUT
|200
|%42.92
|Detay
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖZCAN
|0
|%0
|Detay
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖZSOY
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MENDERES BARAN
|0
|%0
|Detay
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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