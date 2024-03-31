60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 111
  • Kazandığı Belde Sayısı 33
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%30.32 8
İL GENEL MECLİSİ
%33.64
Yozgat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.55
NEZİH YALÇIN 2433 %52.29 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %33.33
SELAHATTİN ÖZDEMİR 325 %42.48 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %34.78
CELALETTİN ÖZTÜRK 152 %4.59 Detay
ÇANDIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
ERTAN EROĞLU 133 %46.50 Detay
ÇAYIRALAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
AHMET KAYGISIZ 385 %45.45 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
ÜZEYİR İNCE 0 %0 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %76.92
HASAN SEDAT AKSU 239 %10.70 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %76.06
ÖMER AÇIKEL 10214 %30.32 Detay
SARAYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.00
AHMET KÖROĞLU 1272 %54.01 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %77.08
ALPASLAN ERBEK 2746 %37.32 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %18.52
MÜJDAT KARACA 283 %32.60 Detay
SORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.95
MUSTAFA ERKUT EKİNCİ 10546 %54.68 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA SARIASLAN 0 %0 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.83
OĞUZHAN OĞUZ 3907 %26.46 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
ADEM ERTUĞRUL 70 %18.62 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
ÖZGÜL BOYRAZ 5 %0.98 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
İMDAT CEYLAN 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET KAÇIRAL 20 %5.48 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
AHMET SUNGUR 220 %45.64 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
EROL KARABULUT 0 %0 Detay
DOĞANKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
ULVİ AKDEMİR 530 %74.86 Detay
EYMİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.50
SİNAN YANAR 834 %58.53 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %57.14
DURAN AKIN 210 %25.39 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
RECAYİ ŞENYÜZ 0 %0 Detay
KARAYAKUP Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
TALHA MURAT 76 %40.64 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZHAN KARACA 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AYDINSOY 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF MERT 0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÜZEYİR SEVİM 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇADIRARDIÇ 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA PARLAK 0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
HİDAYET KARABULUT 200 %42.92 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÖZCAN 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖZSOY 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
MENDERES BARAN 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı