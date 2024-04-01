|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AKIN
|1597
|%22.08
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %74.19
|MURAT MUSLU
|3127
|%28.12
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL KOŞAR
|44
|%5.28
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
|ZAFER ELKOVAN
|977
|%23.11
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KALYONCU
|170
|%7.11
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZ
|673
|%5.58
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ CANOĞLU
|485
|%54.01
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATI GÜREL
|1190
|%30.69
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