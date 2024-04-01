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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%4.90
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ALTIN 406 %2.27 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAHADDİN DOLAŞ 43 %0.90 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SARITEMUR 6 %0.35 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMBER ÖZTÜRK 145 %0.84 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACİ YUSUF DENİZ 353 %0.86 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BERK 30 %1.47 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH GÜLER 52 %1.59 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM HALİL KILAVUZ 37 %1.65 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ASLAN 17 %2.26 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT FIRAT 515 %43.76 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER DAĞLILAR 29 %2.53 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YAVUZ 653 %47.42 Detay
ÇAKIRHÜYÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKTAT ÇETİN 608 %50.50 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM YÜKSEL 9 %0.93 Detay
İNLİCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER YAKAN 717 %54.82 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMET SUNA 6 %0.56 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KALAYCI 8 %0.42 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZEL 588 %42.33 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN BULĞU 3 %0.13 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ DEMİREL 24 %1.04 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMET YAĞMUR 43 %2.85 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHA YASİN ŞAHİN 3 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı